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Anasının kızı Yade

Anasının kızı Yade
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel, paylaşımlarıyla instagram fenomeni oldu. Kendi adını taşıyan bir youtube kanalı da olan güzel yenge, önceki gün büyük kızı Yade ile bu kareyi paylaştı. Kızıyla bere takıp poz veren Zeynep Hanım, paylaşımına düştüğü notla da kızıyla olan benzerliğini vurguladı...
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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