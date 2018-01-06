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Aceleci Özge

Aceleci Özge
Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş turundaydı. Objektiflere el sallayan güzel manken, "Çok acelem var arkadaşlar" diyerek uzaklaştı. Ulusoy, daha sonra cilt bakımı yaptırmaya gitti.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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