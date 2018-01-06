Aceleci Özge

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Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı City's'de alışveriş turundaydı. Objektiflere el sallayan güzel manken, "Çok acelem var arkadaşlar" diyerek uzaklaştı. Ulusoy, daha sonra cilt bakımı yaptırmaya gitti.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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