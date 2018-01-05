Ters u cezası

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Manken ve oyuncu Ebru Destan, Ataşehir'de 'U' dönüşü yaptı. Ters yöne girip trafiği felç etti. Ekipler tarafından çevrildi. Cezadan kurtulmak için "Acele işim vardı" dedi. Ama polisi ikna edemedi. Destan'a Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik işaret ve işaretçilerine uymamaktan 108 lira para cezası kesildi.
Yunus Emre KAVAK
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