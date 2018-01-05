Kalbi de güzel

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift'in bir süre önce hamile bir hayranına ev aldığı ortaya çıktı. Güzel yıldız, yaptığı yardımı saklasa da Stephanie isimli hayranı sosyal medyadan şöyle yazdı: "Hamileliğimin 8. ayında evsizdim.Annem Taylor'a durumu anlatınca oda bana bir ev alıp artık çocuğum içinendişelenmemem gerektiğini söyledi."
Swift, daha önce de hayranlarından birine tatil hediye etmiş, birinin okul kredisini ödemiş ve diğerinin de tedavi masraflarını üstlenmişti.
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