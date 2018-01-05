İmitasyon Kardashian

Ekim 2016'da Paris'te rehin alınan ve 11 milyon dolarlık mücevherleri çalınan Kim Kardashian, aradan geçen zamana rağmen olayın etkisinden kurtulamadı. 2014'te 20 milyon dolara aldıkları Beverly Hills'teki malikanesinin değeri şimdilerde 60 milyondolar olan ünlü yıldız, radikal bir karar aldı.
Taşıyıcı anne yöntemiyle 3. kez bebek sahibi olmaya hazırlanan Kim Kardashian, artık mücevherlerinievindetutmayacak. Kardashian, imitasyon takılartakıp özel davetler için ise takı kiralayacak.
kalan karakter 1000
akıllanmış.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.