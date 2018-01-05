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İmitasyon Kardashian

İmitasyon Kardashian
Ekim 2016'da Paris'te rehin alınan ve 11 milyon dolarlık mücevherleri çalınan Kim Kardashian, aradan geçen zamana rağmen olayın etkisinden kurtulamadı. 2014'te 20 milyon dolara aldıkları Beverly Hills'teki malikanesinin değeri şimdilerde 60 milyon dolar olan ünlü yıldız, radikal bir karar aldı.

Taşıyıcı anne yöntemiyle 3. kez bebek sahibi olmaya hazırlanan , artık mücevherlerini evinde tutmayacak. Kardashian, imitasyon takılar takıp özel davetler için ise takı kiralayacak.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehdi mehdi

akıllanmış.

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cevapla 05.01.2018 10:26
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