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Hobbit Burcu

Hobbit Burcu
Güzel sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı aşkı Berk Suyabatmaz'ın imrendiren tatili sürüyor. Mini dünya turuna Yeni Zelanda'da devam eden çift, dünyaca ünlü film serisi 'Yüzüklerin Efendisi'nin Auckland kentindeki setini ziyaret etti.


Hobbiton film setinde renkli karelere imza atan Esmersoy, paylaşımına "Yeni Zelanda'da ev bakıyorlardı. Bakınız: gayrimenkul zengini" notu düşüp hakkındaki "Gayrimenkul zengini" haberlerine esprili bir şekilde atıfta bulundu.
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