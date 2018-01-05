Hobbit Burcu

Güzel sunucu BurcuEsmersoy ile işadamı aşkıBerk Suyabatmaz'ınimrendiren tatili sürüyor. Minidünya turuna Yeni Zelanda'dadevam eden çift, dünyacaünlü film serisi 'YüzüklerinEfendisi'nin Aucklandkentindeki setini ziyaret etti.
Hobbiton film setinderenkli karelere imza atanEsmersoy, paylaşımına "YeniZelanda'da ev bakıyorlardı.Bakınız: gayrimenkulzengini" notu düşüphakkındaki "Gayrimenkulzengini" haberlerine esprili birşekilde atıfta bulundu.
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