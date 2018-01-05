Her şey çocuklar için

Fenomen yarışma programı 'Kim MilyonerOlmak İster?', yılbaşı gecesi sürprizlerle dolu bölümüyle ekranlara geldi. atv dizilerinin oyuncuları anlamlı bir amaç uğruna Murat Yıldırım'ın karşısında ter döktü.
Deniz Çakır ile OktayKaynarca, yarışmadan 125bin TL kazandı. Buna diğer oyuncuların kazandığı ödül de eklenince toplam para305 bin TL'ye çıktı. Paranın tamamı Çocuk EsirgemeKurumu'na bağışlandı.
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