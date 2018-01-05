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Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı gecesi sürprizlerle dolu bölümüyle ekranlara geldi. atv dizilerinin oyuncuları anlamlı bir amaç uğruna Murat Yıldırım'ın karşısında ter döktü.

Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca, yarışmadan 125 bin TL kazandı. Buna diğer oyuncuların kazandığı ödül de eklenince toplam para 305 bin TL'ye çıktı. Paranın tamamı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandı.
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