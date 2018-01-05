Donduran güzellik

Özge Ulusoy, güzellik uğruna dondurucusoğuğa meydan okudu. 35 yaşındaki manken, önceki gün gittiği bir güzellik merkezinde sıcaklığıneksi 110 derece olduğukabine girdi. Bikinisiyle içeride 3 dakika kalan Ulusoy, bu anları da instagram'da paylaştı.
Ulusoy, kan dolaşımını hızlandırıp oksijen miktarını arttıran uygulama sonrası paylaşımına merkezin instagram adresini de etiketledi. Bunu görenler de "Güzellik bahane,reklam şahane" dedi.
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