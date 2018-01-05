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Donduran güzellik

Donduran güzellik
Özge Ulusoy, güzellik uğruna dondurucu soğuğa meydan okudu. 35 yaşındaki manken, önceki gün gittiği bir güzellik merkezinde sıcaklığın eksi 110 derece olduğu kabine girdi. Bikinisiyle içeride 3 dakika kalan Ulusoy, bu anları da instagram'da paylaştı.


Ulusoy, kan dolaşımını hızlandırıp oksijen miktarını arttıran uygulama sonrası paylaşımına merkezin instagram adresini de etiketledi. Bunu görenler de "Güzellik bahane, reklam şahane" dedi.
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