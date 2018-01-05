 ;
Yol Durumu
  1. Galada itiraf!
  2. Amine çok mesut

Bilmece kapışması

Bilmece kapışması
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam katıldığı bir davette Mahmut Tuncer'le eğlenceli anlar yaşadı. Ergen'in kıyafetine atıfta bulunup ona 'yeşil ördek' diye seslenen Tuncer, şarkıcıya bir bilmece sordu. Ünlü türkücü, doğru cevabı bilemeyen Ergen'den ceza olarak 20 TL aldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar