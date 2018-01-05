Balayı Türkiye’de

İngilteretahtının beşinci sıradaki varisi PrensHarry (33) ve ABD'li oyuncu Meghan Markle (36), bu yılın en konuşulan düğününe imza atmak için hazırlıklara başladı. 19 Mayıs'taKensington Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan gözde çiftin balayı tercihleri isegöğsümüzü kabarttı. İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, "Prens Harry ileMeghan Markle balayında nereyegidecek?" diyerek verdiği haberinde alternatifler arasında ülkemizin gözde turizm cenneti Kapadokya'nın da olduğunu yazdı. The Sun'ın haberine göre Prens Harry ile Amerikalı nişanlısının Türkiye dışındaki diğer balayı seçenekleri ise Afrika'dakiRuanda, Zambiya ve BotsvanaCumhuriyeti ile Amerika'nın gözde tatil rotası Hawaii ve Meksika...
BALONLARDAN BAHSETTİ
Her seçeneğe dair detaylı otel ve kültürel bilgiler de veren The Sun, Kapadokya'dan da şöyle bahsetti: "Türkiye, 'Suits' dizisinin yıldızıMeghan Markle tarafındangeçmişte ziyaret edildi ve dünyacaünlü güzelin en gözde mekanlarıarasına girdi. Kapadokya'dakisıcak hava balonlarıyla seyahatetmek, turistlere eşsizgüzellikler sunuyor."
İngiliz gazetesinin bu haberi sonrası, Kapadokya'ya olan ilginin artacağına kesin gözüyle bakılıyor...
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