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Balayı ’de

ile çiftinin balayı seçenekleri arasında de yer aldı. gazetesi, ‘Meghan’ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor’ diye yazdı

Balayı Türkiye’de
İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry (33) ve ABD'li oyuncu Meghan Markle (36), bu yılın en konuşulan düğününe imza atmak için hazırlıklara başladı. 19 Mayıs'ta Kensington Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girecek olan gözde çiftin balayı tercihleri ise göğsümüzü kabarttı. 'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, "Prens Harry ile Meghan Markle balayında nereye gidecek?" diyerek verdiği haberinde alternatifler arasında ülkemizin gözde turizm cenneti Kapadokya'nın da olduğunu yazdı. 'ın haberine göre ile Amerikalı nişanlısının dışındaki diğer balayı seçenekleri ise Afrika'daki Ruanda, Zambiya ve Botsvana Cumhuriyeti ile Amerika'nın gözde tatil rotası Hawaii ve Meksika...


BALONLARDAN BAHSETTİ
Her seçeneğe dair detaylı otel ve kültürel bilgiler de veren The Sun, Kapadokya'dan da şöyle bahsetti: "Türkiye, 'Suits' dizisinin yıldızı Meghan Markle tarafından geçmişte ziyaret edildi ve dünyaca ünlü güzelin en gözde mekanları arasına girdi. Kapadokya'daki sıcak hava balonlarıyla seyahat etmek, turistlere eşsiz güzellikler sunuyor."


İngiliz gazetesinin bu haberi sonrası, Kapadokya'ya olan ilginin artacağına kesin gözüyle bakılıyor...
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