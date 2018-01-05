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Amine çok mesut

Amine çok mesut
Bu yıl nikah masasına oturmayı planlayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, birbirlerine sosyal medyada ilan-ı aşk etmekten çekinmiyor. Gülşe, önceki gün nişanlısının Londra'daki evinden fotoğrafını paylaştı. Özil de aşkının bu karesine "Seni seviyorum" diye yazdı.
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