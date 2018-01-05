 ;
Yol Durumu
  1. Amine çok mesut
  2. Donduran güzellik

Ablası şişirdi

Ablası şişirdi
Hadise, kimseden çekmedi, kardeşlerinden çektiği kadar… Geçtiğimiz yıl modacı kardeşi Derya Açıkgöz'ün transparan bir tasarımıyla faka basan popçu, şimdi de ablası Hülya Açıkgöz'ün azizliğine uğradı. ile çektiği fotoğrafta belini Photoshop ile incelten Açıkgöz, popçunun kalçasını büyüttü. Hadise'nin uyarısıyla bu hatasını fark eden , paylaşımı sildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar