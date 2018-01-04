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Yabancı damat

Son dönemde yabancı isimlerle aşk yaşayan ünlüler kervanına da uydu. Güzel oyuncu, a 2 aydır aşk yaşadığı Alman model Rob Mark ile Danimarka’da baş başa girdi

Yabancı damat
Yeni yılı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşılayan Serenay Aktaş, aşkı yurt dışında buldu. Geçtiğimiz ayın son günlerinde tek başına yurt dışı tatiline çıkan Aktaş'ın 2018'e Alman model Rob Mark'la birlikte girdiği ortaya çıktı. Daha önce Oğulcan Engin'le birlikte olduğu konuşulan 'ın Rob Mark ile yaşadığı sürpriz aşk da Alman modelin paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı. Birbirlerini 2 yıldır tanıyan genç çiftin birkaç aydır birlikte olduğu öğrenildi.


AŞK YASAĞINI DELDİ
Yılbaşını birlikte geçirmek için Danimarka'ya giden Aktaş'ın yakışıklı modelle yaptığı 3 günlük aşk tatili sosyal medyada hayranlarının gözünden kaçmadı. Kopenhag'da bisikletle gezen ikiliden Rob Mark, romantik anları instagram'da paylaştı. Mark, oyuncuyu gözünden öperken çektiği kareyi paylaşarak da ilan-ı aşk etti. Ancak yakışıklı manken birkaç dakika sonra paylaşımını sildi. Mark'ın bu hamlesinde Aktaş'ın uyarısı etkili oldu. Çünkü 24 yaşındaki güzel oyuncuya menajeri tarafından aşk yasağı gelmişti.


GÖZÜNDEN ÖPTÜ!
Serenay Aktaş ile Alman modelin romantik fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Yabancı damat, bu kareleri silse de ikilinin aşkı kimsenin gözünden kaçmadı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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