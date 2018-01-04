Yeni yılı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da karşılayan SerenayAktaş, aşkı yurt dışında buldu. Geçtiğimiz ayın son günlerinde tek başına yurt dışı tatiline çıkan Aktaş'ın 2018'eAlman model Rob Mark'la birlikte girdiği ortaya çıktı. Daha önce OğulcanEngin'le birlikte olduğu konuşulan Serenay Aktaş'ın Rob Mark ile yaşadığı sürpriz aşk da Alman modelin sosyal medya paylaşımlarıyla gün yüzüne çıktı. Birbirlerini 2 yıldır tanıyan genç çiftin birkaç aydır birlikte olduğu öğrenildi.
AŞK YASAĞINI DELDİ
Yılbaşını birlikte geçirmek için Danimarka'ya giden Aktaş'ın yakışıklı modelle yaptığı 3 günlük aşk tatili sosyal medyada hayranlarının gözünden kaçmadı. Kopenhag'da bisikletle gezen ikiliden Rob Mark, romantik anları instagram'da paylaştı. Mark, oyuncuyu gözünden öperken çektiği kareyi paylaşarak da ilan-ı aşk etti. Ancak yakışıklı manken birkaç dakika sonra paylaşımını sildi. Mark'ın bu hamlesinde Aktaş'ın uyarısı etkili oldu. Çünkü 24 yaşındaki güzel oyuncuya menajeri tarafından aşk yasağı gelmişti.
GÖZÜNDEN ÖPTÜ!
Serenay Aktaş ile Alman modelin romantik fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Yabancı damat, bu kareleri silse de ikilinin aşkı kimsenin gözünden kaçmadı.
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