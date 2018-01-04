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Tek dileği çocuklar

Tek dileği çocuklar
Unıcef'in iyi niyet elçilerinden Orlando Bloom, yeni yıl dileğini lı çocuklarla çektirdiği bu kareyle paylaştı. Dünyaca ünlü yıldız, bu sene minikler için daha çok çalışacağını söylerken tüm Hollywood yıldızlarını da Afrika'ya yardıma çağırdı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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