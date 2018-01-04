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Görgüsüzlük zirvesi!

Görgüsüzlük zirvesi!
ABD'li oyuncu Chris Zylka, önceki gün tatil için gittikleri Aspen'de Paris Hilton'a evlenme teklifi etti. O anları Instagram hesabından paylaşan Hilton, 2 milyon dolarlık tek taşını da herkesin gözüne soktu. Hilton'un bu görgüsüzlüğü ise sosyal medyada alay konusu oldu...
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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