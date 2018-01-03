Züğürt milyoner

'YILA KâRLI BAŞLADIK'
60 TL kazandığını öğrenen Hacı Sabancı'nın "Yıla kârlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü sosyal medyaya da damgasını vurdu!
YILLAR HACI'YI DEĞİŞTİRDİ
Sosyetik playboy, 2017'nin son günü verilen büyük ikramiyenin peşine düştü. Hacı Sabancı 2012'de ise yanına gelen bir Milli Piyango bileti satıcısına "Abi baksana, benim zaten Ferrarim var!" diyerek o dönem verilen 45 milyon TL'lik ikramiyeyi elinin tersiyle itmişti.
SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU
HACI Sabancı'ya 60 TL çıktı, bana hiçbir şey! Para parayı çekiyor işte...
Parasının hesabını bilmeyen Hacı'ya ikramiye çıkması gibi adaletsiz dünya...
Kendisinin bilet almasından çok sabahın köründe bileti sorgulaması karşısında şaşkınım...
HACI Sabancı da olsan Milli Piyango bileti alıyorsun. Demek ki para gerçekten çok tatlı.
Abi senin büyük ikramiye kazanmana gerek yok. Seninle 60 liran olsa da akraba olabiliriz...
HACI Sabancı, sadece 60 TL kazanınca "Para, parayı çeker" sözünü benim gözümde çürüttü...
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