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Züğürt milyoner

Ailesinin 750 milyon dolar serveti olan da 60 milyon TL’lik ikramiyenin peşine düştü. sabahı biletini kontrol eden Hacı’ya sadece amorti çıktı

Züğürt milyoner
Başarılı işadamı Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın büyük oğlu Hacı, bu kez özel hayatıyla değil paylaşımıyla olay oldu. 650 milyon dolarlık servetiyle babası Ömer Bey'in Türkiye'nin en zenginleri arasında yer aldığı genç playboy, yılbaşında verilen büyük ikramiyenin peşine düştü. , servetini az bulmuş olacak ki yılbaşı si olan 61 milyon TL'nin peşine düştü. Bunun için seri bilet alan Sabancı'nın tam biletine amorti yani 60 TL çıktı. ı sevgilisi Nazlı Kayı ile birlikte Budapeşte'deki Four Seasons Hotel Gresham Palace'da karşılayan genç işadamı, sabah ilk iş de 'nun internet sitesinden biletine ikramiye vurup vurmadığını kontrol etti.


'YILA KâRLI BAŞLADIK'
60 TL kazandığını öğrenen Hacı Sabancı'nın "Yıla kârlı bir başlangıç yaptık" notunu düştüğü ekran görüntüsü sosyal medyaya da damgasını vurdu!


YILLAR HACI'YI DEĞİŞTİRDİ
Sosyetik playboy, 2017'nin son günü verilen büyük ikramiyenin peşine düştü. Hacı Sabancı 2012'de ise yanına gelen bir Milli Piyango bileti satıcısına "Abi baksana, benim zaten Ferrarim var!" diyerek o dönem verilen 45 milyon TL'lik ikramiyeyi elinin tersiyle itmişti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU
HACI Sabancı'ya 60 TL çıktı, bana hiçbir şey! Para parayı çekiyor işte...
Parasının hesabını bilmeyen Hacı'ya ikramiye çıkması gibi adaletsiz dünya...
Kendisinin bilet almasından çok sabahın köründe bileti sorgulaması karşısında şaşkınım...
HACI Sabancı da olsan Milli Piyango bileti alıyorsun. Demek ki para gerçekten çok tatlı.
Abi senin büyük ikramiye kazanmana gerek yok. Seninle 60 liran olsa da akraba olabiliriz...
HACI Sabancı, sadece 60 TL kazanınca "Para, parayı çeker" sözünü benim gözümde çürüttü...
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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