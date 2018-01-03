Yeni dizi müjdesi

Türkiye'nin kanalı atv'nin reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Başrollerini Esengül Aypekile Emrah Akduman'ın paylaşacağı 'Beni Bırakma',8 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün atv ekranlarında olacak.
Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin işlendiği dizinin çekimleri ise Ankara'da gerçekleştiriliyor. Yapımcılığını Nilgün Sağyaşar ve Ayşe Medran'ın üstlendiği dizi, atv izleyenleriniekrana kilitleyecek…
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