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Yeni dizi müjdesi

Yeni dizi müjdesi
Türkiye'nin kanalı atv'nin reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Başrollerini Esengül Aypek ile Emrah Akduman'ın paylaşacağı 'Beni Bırakma', 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün atv ekranlarında olacak.

Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin işlendiği dizinin çekimleri ise Ankara'da gerçekleştiriliyor. Yapımcılığını Nilgün Sağyaşar ve Ayşe Medran'ın üstlendiği dizi, atv izleyenlerini ekrana kilitleyecek…
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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