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Tacize karşı kampanya

Tacize karşı kampanya
Abd'li yapımcı Harvey Weinstein'ın adının karıştığı taciz skandalı üzerine Hollywood'da kampanya başladı. Natalie Portman gibi 300'ü aşkın aktrisin başlattığı kampanyada toplanan milyonlarca dolar, tacize uğrayan kadınlar için kullanılacak.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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