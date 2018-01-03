Tacize karşı kampanya

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Abd'li yapımcı Harvey Weinstein'ın adının karıştığı taciz skandalı üzerine Hollywood'da kampanya başladı. Natalie Portman gibi 300'ü aşkın aktrisin başlattığı kampanyada toplanan milyonlarca dolar, tacize uğrayan kadınlar için kullanılacak.
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