DÜNYACA ünlü yıldız Türk kökenli şarkıcı Adele müzisyen eşi Simon Konecki ile 30 milyon euro (yaklaşık 140 milyonTL) değerinde bir eve taşınmaya karar verdi. Mart 2017'de oğlunun babası Simon Konecki ile dünyaevine giren Adele'in, memleketi Londra'ya geri dönerek lüks bir evde yaşayacağı belirtildi. Simon Konecki ile Londra-Los Angeles arasındamekik dokuyan 29yaşındaki ünlü şarkıcının, bu yolculuktan sıkıldığı öğrenildi. Süper lüks evin, 7 yatak odası ve 7 banyosu bulunduğu belirtildi. Genç zenginler listesinde 125 milyon euro'luk servetiyle 8'inci sırada yer alan Adele, bir röportajında Türk olduğunu belirtmişti: Kilolarım babamdan geliyor. Aslında çok komik, çünkü bütün ailem zayıf. Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı...
7 yatak odası, 7 banyosu bulunan süper lüks evin tavanlarının çok yüksek olması dikkat çekti.
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