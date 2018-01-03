Metin Hara’dan Adriana Lima’ya sürpriz teklif

Dünyaca ünlü Brezilyalı model AdrianaLima, 2018'e aşkı Türk yazar Metin Hara ile girdi. Aşklarıyla 2017 yılına damga vuran ikiliden güzel model, Miami'deki IndianCreek Adası'nda yer alan villasında muhteşem bir parti verdi.
Lima ile Metin Hara gece boyunca eğlenceye doydu. Victoria's Secret meleği, parti için evinin bahçesini gece kulübüne dönüştürdü. Bir ara Hara'nın kartondanyaptığı tektaş yüzükleLima'nın önünde diz çökmesi ise "Yakındadüğün var" dedirtti. Reklam aşkı iddialarını yalanlayıp ilişkilerini doludizgin sürdüren ikilinin bu karesi herkesi heyecanlandırdı.
Kendisine ihanet eden Sırp basketbolcu Marko Jaric ile 7 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Lima'nın bu evlilikten 2 kızı bulunuyor.
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