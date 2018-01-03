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’dan Adriana Lima’ya sürpriz teklif

Ünlü model Adriana Lima ve , evliliğe ilk adımı attı! Türk yazar, ABD’deki evinde parti veren modelin önünde diz çökerek ona karton tektaşla evlilik teklif etti

Metin Hara’dan Adriana Lima’ya sürpriz teklif
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, 2018'e aşkı Türk yazar Metin Hara ile girdi. Aşklarıyla 2017 yılına damga vuran ikiliden güzel model, Miami'deki Indian Creek Adası'nda yer alan villasında muhteşem bir parti verdi.


Lima ile Metin Hara gece boyunca eğlenceye doydu. Victoria's Secret meleği, parti için evinin bahçesini gece kulübüne dönüştürdü. Bir ara Hara'nın kartondan yaptığı tektaş yüzükle Lima'nın önünde diz çökmesi ise "Yakında düğün var" dedirtti. Reklam aşkı iddialarını yalanlayıp ilişkilerini doludizgin sürdüren ikilinin bu karesi herkesi heyecanlandırdı.


Kendisine ihanet eden Sırp basketbolcu Marko Jaric ile 7 yıllık evliliğini 2016'da bitiren Lima'nın bu evlilikten 2 kızı bulunuyor.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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