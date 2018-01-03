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Kim’i korkuttu

Kim’i korkuttu
Yeni yılı coşkulu bir şekilde karşılayan Kim Kardashian ile eşi Kanye West, önceki sabah korku dolu anlar yaşadı. Çift, 2 yaşındaki oğulları Saint'i ateşler içerisinde buldu. Ünlü çift, oğullarını hemen hastaneye götürürken Saint'in 'zatürre' olduğu açıklandı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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