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İşte yeni sevgili

İşte yeni sevgili
Hadise, 2018'e Belçika'daki ailesinin yanında girdi. Önceki gün lunaparka giden popçu, oyuncak ayıyla da poz verdi. Belçika'ya gitmeden Fransız model Aurelien Muller ile biten aşkı hatırlatılan şarkıcı, "İlişkimin olduğunu hiçbir zaman onaylamadım" demişti. , "Birbirlerini tanıma aşamasındalar" diyen ablası Hülya Açıkgöz'ü de yalanlamış oldu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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