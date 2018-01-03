Her hali kapak kızı

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Yılbaşını İstanbul'da geçiren Serenay Sarıkaya, sokakta bile kendine has tarzından ödün vermiyor. Önceki gün bir kafede oturan güzel oyuncu, bir hayranının habersiz çektiği bu karede bile moda çekiminden fırlamış gibiydi.
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