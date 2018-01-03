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Her hali kapak kızı

Her hali kapak kızı
Yılbaşını 'da geçiren Serenay Sarıkaya, sokakta bile kendine has tarzından ödün vermiyor. Önceki gün bir kafede oturan güzel oyuncu, bir hayranının habersiz çektiği bu karede bile moda çekiminden fırlamış gibiydi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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