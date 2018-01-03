 ;
Yol Durumu
  1. Küslük bitti
  2. Baldız beğendi

Görücüye çıktı

Görücüye çıktı
Mutluluğu oyuncu İlay Erkök'te bulan Keremcem, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı. Yakışıklı sanatçı, yılbaşı tatili için kendisinden 15 yaş küçük aşkıyla Bodrum'daki ailesinin yanına gitti. 40 yaşındaki Keremcem'in aşkıyla ailesini tanıştırması, "2018'de düğün var" dedirtti.
Etiketler: , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar