Çorbacı Aleyna

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ABD'ye gitmeden önce soluğu Küçükyalı'daki Foça Fish Gourmet isimli mekanda aldı. "Sesimin güzelliğini yıllardır buradaiçtiğim balık çorbasına borçluyum" diyen Aleyna, ekledi: "Seyahatler, konserler ve okul arasında mekik dokurken sağlığıma dikkat etmeliyim. Omega 3 zengini balık çorbasının kalpsağlığından diş sağlığına kadar faydasıvar. Herkes bol bol içsin."
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