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Çorbacı Aleyna

Çorbacı Aleyna
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, ABD'ye gitmeden önce soluğu Küçükyalı'daki Foça Fish Gourmet isimli mekanda aldı. "Sesimin güzelliğini yıllardır burada içtiğim balık çorbasına borçluyum" diyen Aleyna, ekledi: "Seyahatler, konserler ve okul arasında mekik dokurken sağlığıma dikkat etmeliyim. Omega 3 zengini balık çorbasının kalp sağlığından diş sağlığına kadar faydası var. Herkes bol bol içsin."
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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