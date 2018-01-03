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Çay bahane nispet şahane

Çay bahane nispet şahane
Mariah Carey, yılbaşı akşamı New York'taki Times Meydanı'nda konser verdi. Eksi 12 derece sıcaklık yüzünden zor anlar yaşayan ünlü yıldız, konser sonrası sıcak çay içerken çekilen fotoğrafını paylaştı. 'nin parmağında ise eski nişanlısı James Packer'ın ayrıldıktan sonra geri istediği 10 milyon dolar değerindeki yüzüğü vardı. Seksi yıldızın, bu karesi ise "Mariah için çay bahane, eski nişanlısına yüzüklü nispet şahane" yorumları yaptırdı...
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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