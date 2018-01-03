Çay bahane nispet şahane

MariahCarey, yılbaşıakşamı NewYork'takiTimesMeydanı'nda konser verdi. Eksi 12derece sıcaklık yüzünden zor anlaryaşayan ünlü yıldız, konser sonrasısıcak çay içerken çekilen fotoğrafınıpaylaştı. Mariah Carey'nin parmağındaise eski nişanlısı James Packer'ınayrıldıktan sonra geri istediği 10 milyondolar değerindeki yüzüğü vardı. Seksiyıldızın, bu karesi ise "Mariah için çaybahane, eski nişanlısına yüzüklünispet şahane" yorumları yaptırdı...
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