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Biricik’e dayak!

Dövüş sporlarına merakıyla bilinen , önceki gün Tayland’da salonuna gitti. Suden, ‘Bu benim elimde kalır’ dediği hocadan ise dayak yedi

Biricik’e dayak!
Yıllardır dövüş sporlarıyla ilgilenen Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, bu hobisi için çok uzaklara gitti. Uzakdoğu dövüş sporu Tai Chi'ye merak saran sosyetik tasarımcı, soluğu önceki gün Tayland'daki bir Tai Chi salonunda aldı.


Hocanın ufak tefek görüntüsüne aldanan tasarımcı, "Elimde kalır" dese de yanıldığını anladı. Suden, "Yeni yıla Taylandlılar'dan dayak yiyerek başladım. Bakalım bu yıl nasıl geçecek?" diyerek güldürdü...
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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