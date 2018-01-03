Hocanın ufak tefek görüntüsüne aldanan tasarımcı, "Elimde kalır" dese de yanıldığını anladı. Suden, "Yeni yıla Taylandlılar'dan dayak yiyerek başladım. Bakalım bu yıl nasıl geçecek?" diyerek güldürdü...
Biricik’e dayak!
Dövüş sporlarına merakıyla bilinen Biricik Suden, önceki gün Tayland’da Tai Chi salonuna gitti. Suden, ‘Bu benim elimde kalır’ dediği hocadan ise dayak yedi
Hocanın ufak tefek görüntüsüne aldanan tasarımcı, "Elimde kalır" dese de yanıldığını anladı. Suden, "Yeni yıla Taylandlılar'dan dayak yiyerek başladım. Bakalım bu yıl nasıl geçecek?" diyerek güldürdü...
Etiketler: Biricik Suden , Tai Chi
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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