Başak’a ilham verdik

Yılbaşı tatili için eşi KıvançTatlıtuğ ile Birleşik Krallık ülkesiGaller'e giden Başak Dizer,TAKVİM'in haberinden çok etkilendi.1 Ocak 2018 tarihli 'Galler Prensi'başlıklı haberimizi okuyan güzel stildanışmanı, yakışıklı oyuncuya aynışekilde hitap etti.
Doğayla iç içe 3 gün geçirenünlü çiftten Başak Dizer, önceki günyaptığı paylaşıma "Günaydın GallerPrensi" diye yazıp haberimize atıftabulundu. Bunu gören Dizer'in sosyalmedyadaki takipçileri de "Kıvanç,senin gönlünün prensi" demektenkendini alamadı.
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