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Başak’a ilham verdik

Galler’de tatilde olan ’a eşinden anlamlı jest. Önceki gün Takvim’de yer alan haberden ilham alan eşini ‘Galler Prensi’ yaptı

Başak’a ilham verdik
Yılbaşı tatili için eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile Birleşik Krallık ülkesi Galler'e giden Başak Dizer, TAKVİM'in haberinden çok etkilendi. 1 Ocak 2018 tarihli 'Galler Prensi' başlıklı haberimizi okuyan güzel stil danışmanı, yakışıklı oyuncuya aynı şekilde hitap etti.


Doğayla iç içe 3 gün geçiren ünlü çiftten , önceki gün yaptığı paylaşıma "Günaydın Galler Prensi" diye yazıp haberimize atıfta bulundu. Bunu gören Dizer'in sosyal medyadaki takipçileri de "Kıvanç, senin gönlünün prensi" demekten kendini alamadı.

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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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