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Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
2017 Ağustos'unda 1 yıllık ilişkilerini bitiren Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve aktris Amber Heard, yeniden barıştıklarına dair çıkan haberleri Şili'de doğruladı. Ünlü çift, yeni yıla birlikte girdi.
Şili'de günlüğü 14 bin dolarlık bir villa kiralayan , bir restoranda ise barışmanın ilk fotoğrafını verdi. Musk'ın güzel aktrisle ailesini de tanıştırdığı ortaya çıktı.


Musk, ayrıldıktan sonra "Amber'i unutamadım" itirafında bulunmuştu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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