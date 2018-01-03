Aşkın ilk karesi

2017 Ağustos'unda 1 yıllık ilişkilerini bitiren Tesla'nınCEO'su Elon Musk ve aktris AmberHeard, yeniden barıştıklarına dair çıkan haberleri Şili'de doğruladı. Ünlü çift, yeni yıla birlikte girdi. Şili'de günlüğü14 bin dolarlık birvilla kiralayan Elon Musk, bir restoranda ise barışmanın ilk fotoğrafını verdi. Musk'ın güzel aktrisle ailesini de tanıştırdığı ortaya çıktı.
Musk, ayrıldıktan sonra "Amber'i unutamadım" itirafında bulunmuştu.
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