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Aşka geldi

, a büyük sürprizle girdi. Uzun süredir kalbini aşka kapatan 45 yaşındaki komedyen, kendisinden 14 yaş küçük oyuncu ’le aşkını ilan etti

Aşka geldi
Yeni yılın ilk aşk bombasını Ata Demirer patlattı. Yılbaşını annesi Ayten Kaçar ve erkek kardeşi Cenk Demirer ile kutlayan ünlü komedyen, ın ilk dakikalarında paylaştığı fotoğrafla da kalbinin boş olmadığını ilan etti. Demirer, 2014'te Özge Borak'la 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kısa bir süre aşk yaşadığı Alara Bozbey'le yeniden bir araya geldi. 2018'e Cihangir'de oturan ailesi ve yeni sevgilisiyle giren 45 yaşındaki komedyen, aşkı Bozbey'in kendisine sarıldığı kareye de kalp emojisi ekledi. Kendisinden 14 yaş küçük oyuncu aşkıyla 3 yıl önce Cihangir'de görüntülenen ve o dönem sosyal medyadan tanıştıkları gündeme gelen Demirer'in ilişkisini yine instagram'da duyurması dikkat çekti.


YENİ YILA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yıllar sonra özel hayatında yüzü gülen Ata Demirer'in bu paylaşımı hayranlarını sevindirdi. Aşk hayatında mutluluğu bulan Demirer'in özel yaşamındaki tek değişim bununla sınırlı kalmadı. Yıllardır sigara tiryakisi olan ve bu kötü alışkanlığından kurtulmak isteyen Ata Demirer, hayatından 2018 yılı itibariyle tütün ürünlerini çıkardı. Bu müjdeli haberi de takipçileriyle paylaşan ünlü komedyene "Ata, 2018 senin yılın olacak" yorumları geldi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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