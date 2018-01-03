Aşka geldi

Yeni yılın ilk aşk bombasını AtaDemirer patlattı. Yılbaşını annesi AytenKaçar ve erkek kardeşi Cenk Demirer ile kutlayan ünlü komedyen, yeni yılın ilk dakikalarında paylaştığı fotoğrafla da kalbinin boş olmadığını ilan etti. Demirer, 2014'teÖzge Borak'la 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kısa bir süre aşk yaşadığı AlaraBozbey'le yeniden bir araya geldi. 2018'e Cihangir'de oturan ailesi ve yeni sevgilisiyle giren 45 yaşındakikomedyen, aşkı Bozbey'in kendisine sarıldığı kareye de kalp emojisi ekledi. Kendisinden 14 yaş küçük oyuncuaşkıyla 3 yıl önce Cihangir'de görüntülenen ve o dönem sosyal medyadan tanıştıkları gündeme gelen Demirer'in ilişkisini yine instagram'da duyurması dikkat çekti.
YENİ YILA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yıllar sonra özel hayatında yüzü gülen Ata Demirer'in bu paylaşımı hayranlarını sevindirdi. Aşk hayatında mutluluğu bulan Demirer'in özel yaşamındaki tek değişim bununla sınırlı kalmadı. Yıllardır sigara tiryakisi olan ve bu kötü alışkanlığından kurtulmak isteyen Ata Demirer, hayatından 2018 yılı itibariyle tütün ürünlerini çıkardı. Bu müjdeli haberi de takipçileriyle paylaşan ünlü komedyene "Ata, 2018senin yılın olacak" yorumları geldi.
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