 ;
Yol Durumu
  1. Kibariye dörtnala
  2. Tanem’in birtanesi

Altın kalpli

Altın kalpli
2017'Yİ 'ta verdiği konserle uğurlayan , önceki gün yurda döndü. Ünlü şarkıcı, "2017 çok güzel bir yıl oldu, 2018 daha güzel olacak" derken Linet, yılbaşında tüm ekibine çeyrek altın armağan etti...
Etiketler: ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar