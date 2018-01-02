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Şıkır şıkır gülben

Şıkır şıkır gülben
Geride bıraktığımız yılda sıkıntılı günler yaşayan Gülben Ergen, 2018'e coşkulu bir şekilde girdi. Kıbrıs'ta sahne alan sanatçı, Sagaza Madrid imzalı elbisesiyle şıkır şıkırdı. Ergen, saat 12'yi gösterdiğinde de "2018, huzurlu, terörden uzak, kadınların istismar edilmediği bir yıl olsun" dedi.
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