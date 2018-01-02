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Kucak kucağa

Kucak kucağa
2017 yılını hem çok çalışarak hem de aşkı bularak geçiren Bengü'nün keyfi yerinde... Yaklaşık 7 aydır Selim Selimoğlu ile birlikte olan ünlü popçu, yeni yılını memleketi İzmir'de karşıladı. Sevgilisi ve yakın dostu Hakan Akkaya ile Alaçatı'da "2018'e merhaba" diyen , işadamı aşkının kucağında da böyle mutluluk pozu verdi.
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