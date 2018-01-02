Kırık kalpler 2018

Yeni yılı bazıları buruk karşıladı. Emina Sandal, 2018’e boşanacağı konuşulan Musti’den ayrı girdi. 2017 sonunda 25 yıllık eşi Tugay Kerimoğlu ile boşanan Etkin Hanım ise Londra’da çocuklarıyla biraz da olsun moral buldu
Herkesin sevdikleriyle kutladığı yılbaşı gecesi bazı isimler için buruk geçti. Bu isimlerden ilki, eski Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllıkevliliğini 2017'nin son günlerinde bitiren Etkin Ünal'dı… Yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini noktalayan ikiliden Ünal, boşanmasonrası soluğu Londra'daki oğulları Berke'nin yanında almıştı. Kızı Melissa'yı da yanında götüren Etkin Hanım, uzun yıllar sonra ilk kez bir yılbaşını Tugay Kerimoğlu olmadan kutladı.
BOŞANMANIN SİNYALİ VERİLDİ...
Yaklaşık 9 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Emina Sandal ile MustafaSandal da 2018'e ayrı ayrı girdi. Sırp şarkıcı yeni yılı dostlarıyla Papermoon'da eğlenerek kutladı. Bugüne kadar her yılbaşını ailesiyle geçiren Emina Sandal'ın yanında 2018'e girerken Musti'ninolmaması ikilinin yaşadıkları sorunları aşamadığını düşündürdü. Bu arada sırt dekolteli mini kıyafetiyle dikkat çeken Emina Sandal, gece boyunca daseksi pozlara imza attı.
EMİNA ŞAŞIRTTI!
Musti ile evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan Emina Sandal'ın önceki akşam instagram'da arka arkaya yaptığı seksi paylaşımlar tüm takipçilerini şaşırttı.
ÇOCUKLARINA SIĞINDI
2017'nin son günlerinde tam 25 yıldır evli olduğu Tugay Kerimoğlu ile boşanan Etkin Hanım, sıkıntılı günlerini çocuklarıyla atlatıyor. Etkin Ünal, yılbaşını da kızı ve oğluyla Londra'da birlikte geçirdi...
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