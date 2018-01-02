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Işın’dan ‘süper’ espri

Işın’dan ‘süper’ espri
Işın Karaca, Florya Crowne Plaza'da yılbaşı konseri verdi. Kızı Mia ile 10'dan geriye sayan şarkıcı, "Sahnede kızımla yılbaşını kutladım ya bir yaşıma daha girdim. 'Kaç oldun?' diye sormayın. Çünkü Ajda Pekkan hâlâ 47 ise ben 30'uma bastım" deyip espriyi patlattı.
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