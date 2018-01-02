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Gecenin kazananı

Gecenin kazananı
Yılbaşı gecesi konserleriyle yüklü miktarda ücret alan ünlülerden Tarkan, açık ara öndeydi. Geçtiğimiz yıl albüm satışı, konser ve sponsorluk anlaşmasıyla 50 milyon TL kazanan sanatçı, Kıbrıs'taki Elexus Hotel Resort&SPA'da sahne aldı. , 2 saatlik yılbaşı konseri karşılığında 1 milyon 300 bin TL kazandı.
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