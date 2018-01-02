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Funda coştu

Funda coştu
, yılbaşı gecesi 'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de 2017'yi uğurladı. Tuvana Büyükçınar tasarımı mini püsküllü elbisesiyle enerjik bir görüntü sergileyen Arar, "2018 önce sağlık versin. Onun dışında ben huzur ve sevgi dolu bir yıl diliyorum. 2018 sevgi yılı olsun" dedi.
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