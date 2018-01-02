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Bir 'demet' nispet

Bir demet nispet
Kendisini aldattığı gerekçesiyle 2016'da eşi İbrahim Kutluay'a boşanma davası açan Demet Şener, yılbaşında nispet dolu paylaşımlara imza attı. Kutluay'la boşanma davası 19 Ocak'ta görülecek olan sunucu, yılbaşını evinde kutladı. 40 yaşındaki eski manken, şıkır şıkır giyinip dans ederken çekilen videosunu instagram'da paylaştı.
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