Bayan kapris!

YılbaşındaKıbrıs LesAmbassadeursOtel'de Gülşen'le aynısahneyi paylaşan MuratBoz'un konserine AslıEnver'in kaprisleri damgavurdu. Ünlü popçu ile 2 yıldıraşk yaşayan Enver, konseröncesinde gazetecilerinsalondan çıkarılmasınıistedi.
'BÖYLE İYİYİZ!'
Ünlü oyuncu, basındankaçmak için böyle bir tavıralırken instagram'da isekonser sırasında çektiğigörüntüleri sürekli paylaştı.Bu arada Murat Boz ise"2018'de baba olmakistiyor musunuz?" sorusuna"Aslı ile böyle de çokmutluyuz. Ama bu, kaderkısmet işi. Çocuklarıseverim" dedi.
Enver, sevgilisinin konseri öncesinde arkadaşlarıyla kuliste böyle pozlar verdi.
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