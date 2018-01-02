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Yol Durumu
  1. 'Aşkın'a düet yaptı
  2. Kazıttı!

Bayan kapris!

Bayan kapris!
Yılbaşında Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de Gülşen'le aynı sahneyi paylaşan Murat Boz'un konserine Aslı Enver'in kaprisleri damga vurdu. Ünlü popçu ile 2 yıldır aşk yaşayan Enver, konser öncesinde gazetecilerin salondan çıkarılmasını istedi.

'BÖYLE İYİYİZ!'
Ünlü oyuncu, basından kaçmak için böyle bir tavır alırken instagram'da ise konser sırasında çektiği görüntüleri sürekli paylaştı. Bu arada ise "2018'de baba olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Aslı ile böyle de çok mutluyuz. Ama bu, kader kısmet işi. Çocukları severim" dedi.


Enver, sevgilisinin konseri öncesinde arkadaşlarıyla kuliste böyle pozlar verdi.
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