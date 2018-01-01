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Zenginlik 'roman'ı

, 2018’i boşanmak üzere olduğu Dasha Zhukova ve arkadaşlarıyla Karayipler’de karşıladı. Rus işadamına St. Barts Adası’ndaki tatili 2 milyon euro’ya mal oldu!

Zenginlik romanı
Dünyaca ünlü işadamı Roman Abramovich, bonkörlük kuralını yine bozmadı. 8 milyar euro'luk servetiyle dünyanın en zenginleri arasında gösterilen işadamı, yeni yılı 2017 Ağustos'unda boşanacağını açıkladığı Dasha Zhukova ile birlikte karşıladı. İkili, geçtiğimiz aylarda İrma kasırgasıyla sarsılan Karayipler'in jet set adası St. Barts'taydı. 'in yaklaşık 170 metrelik ve 500 milyon dolar değerindeki 'Eclipse' isimli yatında kalan çifte, çocuklarının yanı sıra Stella ile Paul McCartney de eşlik etti. Rus milyarder; Dasha Zhukova, çocukları ve arkadaşlarıyla geçirdiği yılbaşı tatili için aldığı hediyeler de hesaba katıldığında 2 milyon euro harcadı...


Rupert Murdoch'un eski eşi de Abramovich 'in yatındaydı


McCartney çifti , işadamının helikopteriyle yata gitti
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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