Zenginlik 'roman'ı

Dünyaca ünlü işadamı RomanAbramovich, bonkörlük kuralınıyine bozmadı. 8 milyar euro'lukservetiyle dünyanın en zenginleriarasında gösterilen işadamı, yeni yılı 2017Ağustos'unda boşanacağını açıkladığıDasha Zhukova ile birlikte karşıladı.İkili, geçtiğimiz aylarda İrma kasırgasıylasarsılan Karayipler'in jet set adasıSt. Barts'taydı. Roman Abramovich'inyaklaşık 170 metrelik ve 500 milyondolar değerindeki 'Eclipse' isimli yatındakalan çifte, çocuklarının yanı sıra Stellaile Paul McCartney de eşlik etti. Rusmilyarder; Dasha Zhukova, çocukları vearkadaşlarıyla geçirdiği yılbaşı tatili içinaldığı hediyeler de hesaba katıldığında2 milyon euro harcadı...
Rupert Murdoch'un eski eşi Wendi Deng de Abramovich 'in yatındaydı
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