Yıldızlar Aspen’e akın etti

GÖSTERİŞİNZİRVESİNDE
Amerika'nın Colorado eyaletinde bulunan Aspen, Hollywood dünyasının ünlü isimlerinin yılbaşı için tercihi oldu. Bu isimlerden Paris Hilton, kayak tatiline 12 bavulla giderek yine gösterişini yaptı.
ELTON JOHN
MARİAH CAREY - BRYAN TANAKA
Genç sevgilisi Tanaka ile Aspen'de el ele görüntülenen Carey, fazla kilolarıyla dikkat çekti.
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