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Yıldızlar Aspen’e akın etti

Yıldızlar Aspen’e akın etti
GÖSTERİŞİN ZİRVESİNDE
Amerika'nın Colorado eyaletinde bulunan Aspen, Hollywood dünyasının ünlü isimlerinin yılbaşı için tercihi oldu. Bu isimlerden , kayak tatiline 12 bavulla giderek yine gösterişini yaptı.


​ELTON JOHN


MARİAH CAREY - BRYAN TANAKA
Genç sevgilisi Tanaka ile Aspen'de el ele görüntülenen Carey, fazla kilolarıyla dikkat çekti.


RITA ORA


​KEVIN COSTNER&CHRİSTİNE BAUMGARTNER
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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