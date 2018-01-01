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Yeni yıla eski tarz

Yeni yıla eski tarz
Yeni filmi 'ArifV216'yı 5 Ocak'ta hayranlarıyla buluşturacak olan Cem Yılmaz, eski yılı uğurlarken saçlarına da veda etti. Geçmiş yıllarda sık sık saçlarını kazıtan ünlü komedyen, filminin çekimleri biter bitmez bu imajına yeniden büründü. Yılmaz'ın hayranlarının bir kısmı bu değişikliği beğenirken bir kısmı da "Ne gerek vardı?" demekten kendini alamadı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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