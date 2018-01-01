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Vefalı gelin

Vefalı gelin
Atakan Koru ile Ağustos 2017'de Edirne'de evlenen Azra Akın'dan ünlü isimlere örnek olacak hareket… Güzel oyuncu, yılbaşını yurt dışında kutlayan ünlülerin aksine yakınlarıyla birlikteydi. 2002 Kainat Güzeli, 2018'e eşinin memleketi Edirne'de girdi.
Eşinin ailesiyle ve akrabalarıyla yılbaşı gecesi keyifli bir akşam yemeği yiyen vefalı gelin, gündüz de etrafta gezintiye çıktı. Resme merak saran oyuncu, ara sıra da bu yeteneğini konuşturup kafasını dağıttı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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