Atakan Koru ile Ağustos 2017'de Edirne'de evlenen Azra Akın'dan ünlü isimlere örnek olacak hareket… Güzel oyuncu, yılbaşını yurt dışında kutlayan ünlülerin aksine yakınlarıyla birlikteydi. 2002 Kainat Güzeli, 2018'e eşininmemleketi Edirne'de girdi. Eşinin ailesiyle ve akrabalarıyla yılbaşı gecesikeyifli bir akşam yemeği yiyen vefalı gelin, gündüz de etrafta gezintiye çıktı. Resmemerak saran oyuncu, ara sıra da bu yeteneğini konuşturup kafasını dağıttı.
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