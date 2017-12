Ünlülerden Takvim okurlarına mektup var

Halbuki ne de güzel başlamıştın 2017… 1 Ocak günü albümümün son klibi çıkmıştı. ''Bana Hiçbir Şey Olmaz''dı şarkının adı, öyle de sanıyordum. Ben uyumam, deliler gibi çalışırım, hayatımı da dolu dizgin sürdürürüm, tatilimi yaparım! Android sanıyorum ya kendimi... Yok efendim öyle olmuyormuş o işler! Haziran itibari ile o cennet hayatım, Oscar ödüllü korku filmine döndü. Hem kendim hem de ailem ayrılığın da, hayal kırıklığının da, hastalığın da hasını gördük. İnadına daha da güçlü durmaya çalıştım. Kendimi daha çok telef edip hıncımı kendimden çıkarmaya çalıştım. Harun'umu kaybettim… İdolüm dediğim en büyük müzisyen ağabeyimi... "Allah'ım daha ne yaşayabilirim bu sene?" derken öbür tarafa gidip geldim. Bu yıl, sırf beni sınamadı. Bütün dünya da, güzel memleketim de... Hepimiz sınandık. Şükür ki bitiyor. Ama asla yaşadığım hiçbir şeye pişman değilim. Vefanın ne önemli olduğunu anladım. Ailem, dostlarım ve çalışma arkadaşlarım için binlerce kez Allah'a şükrediyorum bugün! Bir devir kapanıyor. Tüm kötülükleri, hılhışır insanları arkamızda bıraktığımız bir yıl olsun! Sağlık, huzur, bereket olsun! Aşk olsun! Belki de İrem'in bir çocuğu olsun! :) Kendinize bebekler gibi bakacağınız şahane bir yıl diliyorum.Karşımızdakinin kalp atımını duyan bireyler olabilirsek, tanımadığımız insanlardan nefret etmek yerine sevebilirsek, dürüstlüğü ilke edinip güven verebilirsek, yargılamadan evvel empati yapabilirsek yeni yıl bizlere güzellikler katacaktır. Unutmamak gerekir ki; değişimi getiren mevsim olduğu kadar tohumun kendisidir de... Bu nedenle bir şeylerin değişmesi için ummak yerine değiştirmek adına çalışmak gerekecektir. 2018'in, 2019'un önemi yok.... Ama eninde sonunda aşk kazanacak... Ve biz iyi insanlar pes etmeyeceğiz...2017 senesinde tüm dünyada olan olumsuzlukları hafızamdan silerek 2018 senesini pozitif büyük temennilerle karşılamak istiyorum... Ben daha adil bir dünya istiyorum. Açlıktan insanların ölmediği, savaş yüzünden masum insanların ve günahsız bebeklerin katledilmediği, sokak köpeklerinin ve tüm canlıların özgür yaşama hakkına karışılmadığı bir yıl olsun istiyorum. Önce sağlık, sonra büyük bir aşk kapınızı çalsın.. Etrafımızda karamsar değil, daha çok mutlu insanlar görmek dileğiyle... 2018 hepimize uğurlu gelsin, bol şans getirsin...Benim için 2017'nin anlamı çok büyük. Çünkü çok uzun zamandır ayrı kaldığım özgürlüğüme kavuştum. '5 Haziran 2017' hiç unutmayacağım bir tarih. O yüzden 2017 benim özgürlük yılım oldu. Sevenlerime, mikrofonuma kavuşma yılı oldu. Bundan sonra 2018 ve daha sonraki yıllarda özgürlük, sevgi, bolluk ve bereket dolu yıllar geçirmek istiyorum. Şarkılar söylemek, şarkılar yazmak istiyorum... Kimsenin insan olmasını unutmamasını istiyorum. Hayvancağızlara şevkatle, severek yaklaşmamızı diliyorum. Doğal ve bol yeşilli bir dünya arzu ediyorum. Savaşsız, huzur ve mutlulukla dolu yıllar diliyorum. Sevgiyle kalın.Yaşıyorsanız, seviliyorsanız… Sevdikleriniz de sağsa, size yakınlarsa; onları görüyor, konuşuyorsanız, koklaşıyorsanız… Çaresiz hastalığınız bulunmuyorsa… Aranızda kavga gürültü yoksa… Karnınız toksa… Kahveye çağıran dostunuz bulunuyorsa… Eviniz çatılıysa… Kapıdaki bisikletinize binilebiliyor, atlayıp uzaklara gidebiliyor, dağarcığınıza yeni yer ve kültür katabiliyorsanız… Kırları gördüğünüzde, ufka daldığınızda, içinizde çiçekler açıyorsa… Her aklınıza geldiğinde bunları yapabiliyorsanız; siz piyangoyu tutturmuşsunuz demektir.inşallah 2018 vatanımıza, milletimize sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bir yıl olur. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyorum...2018, ülkemiz için çok güzel bir yıl olur inşallah. Herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket diliyorum.Yeni yıl tüm dünyaya ve ülkeme barış getirsin. İnsanlar huzur içinde birbirlerine saygılı bir biçimde hayatlarını yaşasınlar. Doğaya, diğer canlılara daha duyarlı olsunlar istiyorum. İnşallah bu sene hayvan hakları yasası çıkar ve Allah'ın sessiz kullarının hakları güvence altına alınır. Merhamet duygusu bol bir yıl olsun...Ruh ve beden sağlığımızın bozulmadığı, mutlulukları paylaşarak çoğalttığımız, "Ne güzeldi" diyerek hatırlayacağımız bir yıl olsun 2018…Başta ülkeme ve dünyaya barış, huzur diliyorum. 2018'den sükunet diliyorum. Sakinlik, huzur ve sağlık içinde, insanların birbirine önyargıyla, art niyetle yaklaşmadığı; hoşgörüyle, sevgiyle, sağlıkla, işimizde gücümüzde bir yıl olsun…Oyuncu Irmak Ünal, sosyal medyada paylaştığı şu mesajla hayranlarına iyi yıllar diledi: "Güzelliklerle donanmış, mutlulukla bezenmiş, şiddetin geçit bulamadığı ve bir olduğumuzun farkına vardığımız bir yıl olsun.""Ruhumu, iç sesimi duymaya çalışırım hep. Akıl yanılır, sezgiler yanılmaz" diyen Deniz Uğur, yeni yıl için şu temennide bulundu: "Benim, çocuklarımın ve sevdiklerimin hayrına olan gelişmeler yaşansın istiyorum. Eninde sonunda sevgi kazanır. Sevgide kalın…"yılıverdiğikarşılayaniçin yılbaşının ayrı bir önemivar. 3 yıllık eşibirpopçu, bunu da geçtiğimiz gün kendiyoutube kanalında açıkladı. Doğulu, ogün için dediye konuştu.sevilen dizisinin başrol oyuncusudünya çapındaki hayranlarına özel mesaj var. Sosyal medyadayeni yıl mesajı yayınlayan sanatçı, 2018 yılınıngetirmesini diledi. Emrah'ın mesajı hayranlarını sevindirdi.Bu yıl benim için çok zor geçti. Ama yine de hep şükrettim, pırıl pırıl iki kuzumla sağlıklı olduğumuz için... Bazen çok karamsar olabiliyorum tıpkı sizler gibi... Ama umut etmekten vazgeçmeyeceğim… Sadece özgür, huzurlu ve mutlu olmak istiyorum... Yaralarımı sarmak, yoluma devam etmek, önüme bakmak istiyorum... Küçücük mutluluklar bulmak istiyorum kendime... Çok yıprandım... Hep güçlü durmaya çalıştım, duracağım da... Öfkelerimi geride bırakmaya çalışıyorum. Hayatta her yaşadığımız şeyin bir sebebi var ve ben eminim ki kalbi güzel olanlar için Allah'ın hep daha iyi planları var... 2018 hepimize güzellikler getirsin...