 ;
Yol Durumu
  1. Yılbaşında plaj keyfi
  2. Zenginlik 'roman'ı

Sharapova ’dan tatlı destek

Sharapova ’dan tatlı destek
Kortların kraliçesi , yardımseverliğini yine konuşturdu. 2012'de kurduğu şekerleme fabrikası Sugarpova'dan kazandığını sık sık bağışlayan güzel tenisçi, kural bozmadı. Maria Sharapova, markasının yılbaşı satışından elde ettiği geliri Belaruslu miniklere bağışladı. Rus tenisçinin yıllardır özellikle çocuklar için milyonlarca dolar harcadığı biliniyor...
Etiketler:
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar