 ;
Yol Durumu
  1. Yeni yıla eski tarz
  2. Vefalı gelin

Romeo Murat

ı ’le ’ta karşılayan , aşkı için kesenin ağzını açtı. Popçu, güzel oyuncunun bir çekimde kullanıp beğendiği kıyafet ile mücevherleri satın aldı. Cebinden 110 bin TL çıkan Murat Boz, sevgilisinin ayağını yerden kesti

Romeo Murat
Geride bıraktığımız yıl Aslı Enver'le ilişkisi ciddi bir sınavdan geçen Murat Boz, sevgilisinin bir dediğini iki etmiyor. 2017'de yaşadıkları ayrılık sonrası birbirlerine daha da kenetlenen ikiliden Enver, geçtiğimiz gün bir dergiye kapak oldu. Oyunculuktaki başarısını moda çekiminde de gösteren güzel oyuncu, Tuvana Büyükçınar tasarımı buz mavisi pullu abiye, Karun Jewellery marka küpe ve yüzükle kamera karşısına geçti. Çekimler boyunca birbirinden çarpıcı pozlar veren ünlü oyuncu, üzerinde taşıdığı tasarımları çok beğendi.

YOK BÖYLE SÜRPRİZ!
Aşkının moda çekiminde kullanılan elbiseyle takılara hayran kaldığını öğrenen da buna kayıtsız kalmadı. Enver'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen şarkıcı, oyuncunun beğendiği tasarımları yılbaşı hediyesi olarak satın alıp ona sürpriz yaptı. , ünlü popçunun bu jestiyle mest oldu. Enver için aldığı hediyelere toplam 110 bin TL ödediği öğrenilen Murat Boz, "Aslı'nın aşkı Murat'ı Romea yaptı" dedirtti. Bu arada yılbaşında Kıbrıs'ta konser veren Boz'u sevgilisi Aslı Enver de yalnız bırakmadı.


Yılbaşından 1 gün önce 'a giderken havalimanında görüntülenen ünlü çift, "Herkes için umarız 2018 sağlık, huzur ve mutlulukla geçer" temennisinde bulundu.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: , , ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar