Romeo Murat

Yeni yılı Aslı Enver’le Kıbrıs’ta karşılayan Murat Boz, aşkı için kesenin ağzını açtı. Popçu, güzel oyuncunun bir çekimde kullanıp beğendiği kıyafet ile mücevherleri satın aldı. Cebinden 110 bin TL çıkan Murat Boz, sevgilisinin ayağını yerden kesti
Geride bıraktığımız yıl Aslı Enver'le ilişkisi ciddi bir sınavdan geçen Murat Boz, sevgilisinin bir dediğini iki etmiyor. 2017'de yaşadıkları ayrılıksonrası birbirlerine daha dakenetlenen ikiliden Enver, geçtiğimiz gün bir dergiye kapak oldu. Oyunculuktaki başarısını moda çekiminde de gösteren güzel oyuncu, TuvanaBüyükçınar tasarımı buz mavisi pullu abiye, Karun Jewellery marka küpe ve yüzükle kamera karşısına geçti. Çekimler boyunca birbirinden çarpıcı pozlar veren ünlü oyuncu, üzerinde taşıdığıtasarımları çok beğendi.
YOK BÖYLE SÜRPRİZ!
Aşkının moda çekiminde kullanılan elbiseyle takılara hayran kaldığını öğrenen Murat Boz da buna kayıtsız kalmadı. Enver'le aşkı evlilik yolunda ilerleyen şarkıcı, oyuncunun beğendiğitasarımları yılbaşı hediyesiolarak satın alıp ona sürpriz yaptı. Aslı Enver, ünlü popçunun bu jestiyle mest oldu. Enver için aldığı hediyelere toplam 110bin TL ödediği öğrenilen Murat Boz, "Aslı'nın aşkı Murat'ıRomea yaptı" dedirtti. Bu arada yılbaşında Kıbrıs'ta konser veren Boz'u sevgilisi Aslı Enver de yalnız bırakmadı.
Yılbaşından 1 gün önce Kıbrıs'a giderken havalimanında görüntülenen ünlü çift, "Herkes için umarız 2018 sağlık, huzur ve mutlulukla geçer" temennisinde bulundu.
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