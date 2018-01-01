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’ya ses uyarısı

Rihanna’ya ses uyarısı
Barbadoslu yıldız Rihanna, Cannes'da villa aldı. 29 yaşındaki yıldız, Mougins kasabasındaki taş villa için 2 milyon dolar ödedi. Fransız basını ise 'nın burada parti vereceği takdirde devreye polisin gireceğini yazıp yıldızı uyardı.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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