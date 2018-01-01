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Paparazzi duvarı ördü!

Paparazzi duvarı ördü!
2015'te tarihi konağını 25 milyon dolara satın alan Taylor Swift, paparazzilerden bıktı. Güzel şarkıcı, konağın ön girişine 2 metre, tenis kortunun yan tarafına da 2 metre 133 santim yüksekliğinde duvar ördürüp rahat bir nefes aldı...
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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