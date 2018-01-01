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Ninesinin kuzusu

Ninesinin kuzusu
Siren Ertan, 'önce ailem' diyerek yeni yıl tatiline İzmir'den başladı. Yaşı 100'ün üzerinde olan anneannesinin hayır duasını alan Ertan, ardından aşkı Ersin Kayalar'la Kıbrıs'ın yolunu tuttu.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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