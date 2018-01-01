Kahramanlara moral

Yeni filmleri 'Can Feda' için son hızla çalışan Burak Özçivit'leKerem Bürsin'e durmak yok… Ünlüler, yılbaşı için yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli noktalara giderken ikili, Eskişehir'de ter döktü. Filmde iki askeri canlandıracak olan ünlü oyuncular, rollerinin hakkını vermek için profesyonel askerlerden destek aldı.
PROFESYONEL DESTEK... 23 Şubat'ta vizyona girecek filmin çekimlerini titizlikle sürdüren Özçivit ile Bürsin, kamuflajlarını giyipaksiyon dolu sahnelere imza attı. Yakışıklı oyuncular kendilerine yardımcı olan Kara HavacılıkKomutanlığı'nda görevli askerlere 2017'nin son günüsette sürpriz yaptı. Sete baklava getirten ikili, 2018'i evlerinden uzakta karşılayan askerlere moral oldu.
Özçivit ile Bürsin, silahla nişan almaktan helikopter kullanmaya kadar birçok teknik detay hakkında kendilerine yardımcı olan askerlerle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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