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Kahramanlara moral

Kahramanlara moral
Yeni filmleri 'Can Feda' için son hızla çalışan Burak Özçivit'le Kerem Bürsin'e durmak yok… Ünlüler, yılbaşı için yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli noktalara giderken ikili, Eskişehir'de ter döktü. Filmde iki askeri canlandıracak olan ünlü oyuncular, rollerinin hakkını vermek için profesyonel askerlerden destek aldı.


PROFESYONEL DESTEK...
23 Şubat'ta vizyona girecek filmin çekimlerini titizlikle sürdüren Özçivit ile Bürsin, kamuflajlarını giyip aksiyon dolu sahnelere imza attı. Yakışıklı oyuncular kendilerine yardımcı olan Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli askerlere 2017'nin son günü sette sürpriz yaptı. Sete baklava getirten ikili, 2018'i evlerinden uzakta karşılayan askerlere moral oldu.


Özçivit ile Bürsin, silahla nişan almaktan helikopter kullanmaya kadar birçok teknik detay hakkında kendilerine yardımcı olan askerlerle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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